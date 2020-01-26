قصف صاروخي وانفجارات متتالية تستهدف محيط السفارة الأمريكية في بغداد

أفادت شبكة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسقوط 3 قذائف هاون في محيط المنطقة الخضراء ببغداد شديدة التحصين والتي تضم السفارة الأمريكية وعدة سفارات أخرى.وقالت وسائل إعلان عراقية إن الانفجار أعقبه 3 انفجارات متتالية، دون الكشف عن أي مصابين أو قتلى حتى الآن.