قصف صاروخي وانفجارات متتالية تستهدف محيط السفارة الأمريكية في بغداد
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قصف صاروخي وانفجارات متتالية تستهدف محيط السفارة الأمريكية في بغداد

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العرب اليوم - قصف صاروخي وانفجارات متتالية تستهدف محيط السفارة الأمريكية في بغداد

قصف صاروخي
بغداد ـ العرب اليوم

أفادت شبكة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسقوط 3 قذائف هاون في محيط المنطقة الخضراء ببغداد شديدة التحصين والتي تضم السفارة الأمريكية وعدة سفارات أخرى.وقالت وسائل إعلان عراقية إن الانفجار أعقبه 3 انفجارات متتالية، دون الكشف عن أي مصابين أو قتلى حتى الآن.

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قصف صاروخي وانفجارات متتالية تستهدف محيط السفارة الأمريكية في بغداد قصف صاروخي وانفجارات متتالية تستهدف محيط السفارة الأمريكية في بغداد



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