وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعلن وحدات من الشرطة العسكرية الروسية ستدخل إلى شمال سورية لتأمين انسحاب القوات الكردية وصرح بان هناك مهلة من 150 ساعة بدءا من مساء الأربعاء لانسحاب القوات الكردية بعمق أكثر من 30 كلم داخل الأراضي السورية.