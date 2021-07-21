قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تنتظر زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن في 30 آب / أغسطس.وقالت بساكي في بيان: إن "الرئيس (جو) بايدن يتطلع إلى الاجتماع مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في 30 أغسطس 2021".

وأضافت أن الزيارة تهدف إلى إعادة تأكيد "دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية في مواجهة (ما سمته) العدوان الروسي المستمر في دونباس وشبه جزيرة القرم".

بالإضافة إلى ذلك، تابعت بساكي، أن زيارة زيلينسكي المرتقبة "ستؤكد التعاون الوثيق بين البلدين في مجال أمن الطاقة ودعم جهود الرئيس زيلينسكي لمكافحة الفساد وتنفيذ برنامج إصلاحي قائم على القيم الديمقراطية المشتركة".

والجدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك وبلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى الحضن الروسي في آذار/مارس عام 2014 باستفتاء شعبي، وفرض عقوبات على روسيا.

وتسعى موسكو من جانبها، لمواجهة هذا النهج الغربي العدائي وإعادة العلاقات مع الغرب إلى مجراها الطبيعي. وصرحت روسيا مراراً بأنها ليست طرفاً في النزاع في أوكرانيا وموضوع اتفاقيات التسوية في مينسك.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موضوع القرم قد أغلق تماما واصفا القرار بالعادل.