انفجار سيارة مفخخة أمام مبنى حكومي في العاصمة مقديشو

أدى انفجار سيارة مفخخة أمام مبنى حكومي في العاصمة الصومالية مقديشو إلى تدمير مبان وسقوط عدد غير محدد من الضحايا، وفق إعلان الشرطة.

قالت الشرطة الصومالية إن سيارة مفخخة انفجرت أمام مبنى رسمي الاثنين في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أدى إلى تدمير مبان وسقوط عدد لم يحدد من الضحايا.

وقال الشرطي إبراهيم محمد "حدث انفجار هائل ومعلوماتنا الأولية تفيد أنه نجم عن سيارة مليئة بالمتفجرات واستهدف المقر المحلي العام للحكومة في منطقة هودان"، موضحا أن السيارة اقتحمت حاجزا قبل أن تنفجر.

وتابع "ليس لدينا العدد الدقيق للإصابات لكن هناك مبنى انهار وأصيب أشخاص".

وتصاعدت سحب من الدخان الكثيف ناجمة عن الانفجار في أنحاء المدينة.

من جهته، قال عثمان علي الذي كان قرب الموقع "كان انفجارا ضخما وغطى الغبار كل الأمكنة. رأيت أربعة جرحى تم نقلهم إلى المستشفى".

وتظهر لقطات من المكان مباني منهارة، أحدها مسجد، وعمال إنقاذ يبحثون بين الحطام.