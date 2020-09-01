كوشنر يصرح دولة عربية أخرى بصدد التطبيع مع إسرائيل خلال أشهر

عبر جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تباشر إحدى الدول العربية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل "في غضون أشهر"، بما يفتح باب التطبيع أمام الجميع.جاء ذلك في حديث أدلى به كوشنر لوكالة الأنباء الإماراتية خلال إقامته في أبو ظبي اليوم الثلاثاء.وردا على سؤال عما إذا كان الأمر سيستغرق سنوات أو أشهر لرؤية الدولة العربية الرابعة بعد مصر والأردن والإمارات تطبع مع إسرائيل، قال كوشنر دون الكشف عن الدولة المرشحة لذلك: "دعونا نأمل أن يحدث ذلك خلال أشهر".

وتابع: "يريد الكثيرون الوصول إلى التكنولوجيا والاقتصاد والتطورات التي حققتها إسرائيل. تشبه إسرائيل وادي سيليكون آخر في الشرق الأوسط"، مضيفا أيضا أنه "من وجهة النظر الدينية، كثير من المسلمين متحمسون للصلاة في المسجد الأقصى (والوصول إليه) عبر الإمارات".وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه من الممكن أن ترى جميع الدول العربية الـ22 تطبع العلاقات مع إسرائيل ذات يوم، قال كوشنر بسرعة "مئة في المئة"، معتبرا أنه "من المنطقي بالنسبة لهم أن يفعلوا ذلك وأعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله بمرور الوقت".

وأضاف: "آمل وأدعو الرب أن يتمتع القادة بما يكفي من القوة والشجاعة لاتخاذ القرارات الصحيحة وألا تثنيهم عن ذلك الأقليات الصياحة".ووصل كوشنر إلى الإمارات على متن أول رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى أبو ظبي أمس الاثنين مع غيره من المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين لإجراء مباحثات مع القيادة الإماراتية.وذكر كوشنر أنه ينوي زيارة البحرين والسعودية والإمارات ضمن جولته في المنطقة.