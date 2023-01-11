الجيش الجزائري يُعلن ضبط 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و276 مهاجرا غير شرعي

أعلن الجيش الجزائري، ضبط ١٣ عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و٢٧٦ مهاجرًا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان، اليوم الأربعاء - أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من ١ وحتى ١٠ يناير الجاري، من ضبط ١٣ عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلاً عن كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين و١٠ قنابل تقليدية الصنع، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائري في ضبط ١٢٤ تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بأكثر من طن و٢٠٠ كجم، فضلاً عن ضبط نحو نصف مليون قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ ٤٢٢ شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على ٢٧٦ مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.