تونس تصدر طابعًا بريدياً احتفالا باليوم الوطني لإلغاء العبودية والرق

يصدر البريد التونسي غدا السبت، طابعا بريديا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لإلغاء الرق والعبودية بتونس، والذي يوافق 23 يناير من كل عام.وتحتفل تونس بتسجيل تجربتها في إلغاء الرق والعبودية في ذاكرة العالم من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، كأول بلد عربي قام بإلغاء الرق وتجارة العبيد من قبل أحمد باي الأول في 23 ينايرعام 1846.وكان رئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجي قايد السبسي، قد أعلن مطلع عام 2019، أن يوم 23 يناير من كل عام عيدا وطنيا لإلغاء العبودية والرق.