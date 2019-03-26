عقوبات أميركية جديدة علي إيران تستهدف 25 شخصاً ومؤسسة

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم/ الثلاثاء عقوبات تتعلق بإيران استهدفت 25 شخصا ومؤسسة.

وشملت العقوبات شملت بنوكا ومؤسسات مالية أخرى منها (بنك أنصار، وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية).

وكانت واشنطن قد انسحبت من الاتفاق النووي مع طهران، وأعادت فرض عقوبات عليها بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.