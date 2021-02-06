إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة شرق قليقلية
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إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة شرق قليقلية

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العرب اليوم - إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة شرق قليقلية

عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - العرب اليوم

 أصيب 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.  وأفاد منسق المقاومة الشعبية بكفر قدوم مراد شتيوى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية عقب انطلاق المسيرة، وأطلقوا قنابل الغازل المسيل للدموع، الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط ما أدى إلى إصابة 5 شبان بينهم مسعف، إضافة إلى العشرات بالاختناق.  يذكر أن المسيرة انطلقت هذا الأسبوع تنديدا بالاعتداءات المتصاعدة على الضفة الغربية وتحديدا فى الأغوار الشمالية. 

وفى سياق متصل.. أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المقدسية فاطمة خضر (63 عاما) من بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى، لستة أشهر.  كانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت السيدة المقدسية فى يناير الماضي، عقب اقتحام منزلها وتفتيشه فى بلدة بيت حنينا، وأفرجت عنها فى وقت لاحق.  على صعيد آخر.. شارك الآلاف فى تظاهرة قطرية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية فى مدينة (طمرة) بأراضى الـ48، بعد استشهاد الشاب أحمد حجازي، برصاص الشرطة مطلع الأسبوع المنصرم.  وانطلقت التظاهرة الاحتجاجية التى جاءت بدعوة من لجنة المتابعة العليا؛ من دوار الساعة فى طمرة، نحو مدخل المدينة وأغلقوا شارع 70 فى كلا الاتجاهين أمام حركة السير وصولا إلى منزل عائلة حجازي، بجانب مفرق بئر الطيرة.  وشارك الآلاف من المتظاهرين بينهم رؤساء سلطات محلية عربية ونواب من القائمة المشتركة ونشطاء من مختلف الأطر والأحزاب الفاعلة على الساحة المحلية

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إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة شرق قليقلية إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة شرق قليقلية



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