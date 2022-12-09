وزير الخارجية السعودي يُصرح الشراكة الاستراتيجية مع الصين تفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي
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وزير الخارجية السعودي يُصرح الشراكة الاستراتيجية مع الصين تفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي

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العرب اليوم - وزير الخارجية السعودي يُصرح الشراكة الاستراتيجية مع الصين تفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
الرياض _ العرب اليوم

  وزير الخارجية السعودي يُصرح الشراكة الاستراتيجية مع الصين تفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي

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وزير الخارجية السعودي يُصرح الشراكة الاستراتيجية مع الصين تفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي وزير الخارجية السعودي يُصرح الشراكة الاستراتيجية مع الصين تفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي



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