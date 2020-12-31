السودان يُدين الهجوم على مطار عدن

أدانت وزارة الخارجية السودانية، بأشد العبارات، الهجوم الذى استهدف أمس /الأربعاء/ مطار عدن في اليمن لحظة وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى الأبرياء.وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن هذا العمل الإرهابي يستهدف الخطوات الإيجابية التي تحققت بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وتنفيذ الشق العسكري بموجب اتفاق الرياض الرامي لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.