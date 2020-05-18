ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 43158 حالة

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 43158 حالة، وتوفيت منها 923 حالة، وتماثلت للشفاء 11922 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن من بين إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان توجد 17241 حالة في إقليم السند، و15346 حالة في إقليم البنجاب، و6230 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2692 حالة في إقليم بلوشستان.

كما توجد 997 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و540 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و112 حالة في إقليم كشمير الحرة.