شددت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حصارها على مركز مدينة الحسكة لليوم الثالث على التوالي، حيث أغلقت جميع المداخل المودية إلى وسط المدينة وقالت مصادرنا إن "قسد" منعت دخول المواد الغذائية والطحين والمحروقات ما تسبب بتوقف العمل في المخابز، وأزمة خانقة وخاصة مع زيادة الطلب على المواد خلال شهر رمضان ونقلت الوكالة عن محافظ المدينة غسان خليل أن الحصار الذي تفرضه "قسد" على "المناطق الواقعة في كنف الدولة السورية ضمن محافظة الحسكة بين فترة وأخرى من خلال منع دخول المواد الغذائية والطحين والمحروقات يتم بحجج وذرائع بعيدة عن الواقع" وأشار خليل إلى أن "الأفران في المحافظة تغطي حاجة أبنائها بشكل كامل".