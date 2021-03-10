عمان تمدد تعليق دخول مواطني 10 دول إليها

قالت وكالة الأنباء العمانية الأربعاء، إن السلطات قررت تمديد تعليق دخول مواطني عشر دول إلى البلاد حتى إشعار آخر، في إطار مساعيها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.وأضافت الوكالة الرسمية، أن القرار يشمل أيضاً القادمين لعمان "إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر... خلال الـ14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة".

وكانت سلطنة عمان أصدرت الشهر الماضي قراراً بمنع دخول مواطني السودان ولبنان وجنوب إفريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا.واستثنى القرار الصادر الأربعاء، المواطنين العمانيين العائدين من هذه الدول، والدبلوماسيين، والعاملين في القطاع الصحي وعائلاتهم، "وستخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة".

حتى الآن، سجلت سلطنة عمان أكثر من 145 ألف إصابة و1600 وفاة بفيروس كورونا.