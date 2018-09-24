الجيش السورى يقضى على متطرفيين من "داعش" فى بادية السويداء
GMT 17:35 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبرمقتل قيادى حوثى و20 من مرافقيه وأسر 15 في محافظة صعدة
GMT 17:35 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبرعملية عسكرية جنوب الحديدة لمنع تسلل ميليشيات الحوثى
GMT 17:35 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبرالداخلية العراقية تعلن اعتقال 8 عناصر من داعش شمال الموصل
GMT 17:33 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبرالجامعة العربية تعلن أن الهجرة غير الشرعية من أهم التحديات التى تواجه المنطقة حاليًا
GMT 17:33 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبرالقضاء العراقى يصدر أحكامًا بالإعدام والمؤبد لـ3 إرهابيين فى الأنبار وديالى
عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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