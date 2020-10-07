أفاد طبيب البيت الأبيض شون كونلي اليوم الأربعاء بأنه لا أثر لأعراض كوفيد-19 في جسد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة، مضيفا أن الرئيس لم يستخدم الأكسجين الإضافي منذ كان في المستشفى.