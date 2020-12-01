الجزائر تهاجم فرنسا وتتهمها بالعدوانية بعد لائحة أوروبية بشأن حقوق الإنسان
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الجزائر تهاجم فرنسا وتتهمها بالعدوانية بعد لائحة أوروبية بشأن حقوق الإنسان

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العرب اليوم - الجزائر تهاجم فرنسا وتتهمها بالعدوانية بعد لائحة أوروبية بشأن حقوق الإنسان

الجزائر
الجزائر _ العرب اليوم

الجزائر تهاجم فرنسا وتتهمها بالعدوانية بعد لائحة أوروبية بشأن حقوق الإنسان

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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الجزائر تهاجم فرنسا وتتهمها بالعدوانية بعد لائحة أوروبية بشأن حقوق الإنسان الجزائر تهاجم فرنسا وتتهمها بالعدوانية بعد لائحة أوروبية بشأن حقوق الإنسان



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شكّلت اطلالات النجمات في حفل DIAFA 2020 محطّ الأنظار في الساعات الأخيرة، بعدما تألقت اطلالات النجمات في حفل diafa 2020 بأجمل التصاميم الأنيقة التي تميّزت بالشكل الأنيق والتصاميم الساحرة.تابعوا معنا اجمل اطلالات النجمات في حفل DIAFA لعام 2020.من المكرّمات خلال المهرجان هذا العام برزت بين اطلالات النجمات في حفل diafa 2020 النجمة لطيفة التونسية التي أطلت بفستان باللون الأسود، أما يارا التي تم تكريمها كأفضل فنانة لبنانية تألقت بفستان باللون الأخضر الداكن من تصميم  Marmar Halimتميّز بقصة الأكمام والتنورة المنفوخة مع حزام أسود حدد خصرها. ومن إطلالات النجمات في حفل diafa 2020 حصلت ألين سليمان على جائزة أفضل إطلالة وقد تألقت بفستان ميدي من تصميم Michael Cinco تميّز بتنورته الواسعة وقد نسّقته مع مجوهرات من تصميم Yessayan.الإعلامية لجين عمران خطفت الأنظار بإطلالته...المزيد

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