الجزائر 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 10050 إصابة.

وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 698 حالة وفاة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل شفاء 178 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6631 حالة .