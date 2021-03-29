الملك سلمان يوجّه بالمساهمة في سد نقص الأكسجين الطبي في الأردن

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية، وذلك بسبب جائحة كورونا.وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنه "بناء على التوجيه.. سيقوم المركز بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين، بالإضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية، والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة".

وكان الأردن شهد وفاة سبعة من مصابي كورونا في مستشفى في مدينة السلط جراء نقص الأكسجين، في حادثة أقيل فيها وزير الصحة في وقت سابق هذا الشهر.