السعودية تعلن عن 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة فى السعودية، اليوم الخميس عن تسجيل 3383 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى تسجيل 54 حالة وفاة بالفيروس، وفيما تم شفاء 4909 حالة مصابة. وأوضحت الصحة السعودية، أن إجمالى الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 197608 حالة، وإجمالى الوفيات ارتفع إلى 137669 حالة، وفيما تم تسجيل 1752 حالة وفاة بالفيروس.

وأشارت الصحة السعودية، ان كل منطقة من مناطق المملكة لديها برتوكول صحى مختلف عن الأخرى، مطالبة من المواطنين بضرورة الاطلاع على البرتوكولات الصحية المختلفة داخل المملكة للحفاظ على صحة المواطنين.