أصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي بياناً يؤكد سقوط طائرة شراعية في شمال البلاد مع الحدود اللبنانية ، ولم يحدد البيان هوية الطائرة ولا مكان سقوطها او الجهة التي تقف وراء اطلاقها .وكانت اسرائيل وقد وجهت تحذيرا الى حزب الله بعدم القيام بأي تصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان كعمل انتقامي ردا على مقتل قيادي في حزب الله نتيجة غارة اسرائيلية استهدفت موقعاً لحزب الله محاذيا لمطار دمشق الدولي وتسببت بإنفجارات و خسائر في مستودعات للذخيرة تابعة للحزب اللبناني .