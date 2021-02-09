سماع دوي انفجارات في محيط مدينة حلب السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات بمحيط مدينة حلب. وأضافت الوكالة أن "الأصوات التي سمعت في حلب ناجمة عن تفجير قذائف من مخلفات الإرهابيين بالتزامن مع تدريبات عسكرية في المنطقة".

وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن "الانفجارات على اوتستراد الحمدانية ناتجة عن حدوث خلل فني داخل الكليات العسكرية الواقعة عند منطقة الراموسة وليست ناجمة عن عمل تخريبي أو عدوان".