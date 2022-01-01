مجلس الأمن والدفاع السوداني يوجه بالتحقيق وبمحاسبة المتورطين في أحداث التظاهرات الأخيرة ويستعرض تقارير الأمن حول الأحداث التي صاحبت التظاهرات ويعرب عن أسفه لسقوط ضحايا في أحداث التظاهرات الأخيرة