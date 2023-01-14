قتيل على الأقل في هجوم مسلح استهدف سيارة وسط إسطنبول

قالت تقارير إعلامية، إن شخصا واحدا على الأقل قُتل في هجوم مسلح استهدف سيارة وسط مدينة إسطنبول التركية.

ووفق ما أفادت به وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، فإن هجومًا مسلحًا استهدف سيارة على جسر غولدن هورن وسط مدينة إسطنبول، ما أسفر عن مقتل شخص.

ووقع الهجوم صباح يوم السبت على سيارة بداخلها شخصان، وبحسب وكالة الأنباء التركية، لم يتم التعرف على هوية الضحية والمهاجمين.

من جهتها، فرضت الشرطة تطويقا في مكان الحادث ومنعت حركة المرور على الجسر والطريق السريع E5 في اتجاه أدرنة.