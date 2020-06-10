وفاة مصاب بفيروس كورونا بمركز العزل الصحي في سبها جنوب ليبيا

أعلن مركز العزل الصحي بمدينة سبها جنوب ليبيا، اليوم، عن وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمريض يبلغ من العمل 70 عاما، كان يتلقى العلاج بالمركز.