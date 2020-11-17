مسؤول فلسطيني يؤكد أن السلطة تستأنف التنسيق مع إسرائيل بعد تراجع تل أبيب عن خطة الضم

عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية حسين الشيخ قوله إن السلطة الوطنية تستأنف التنسيق مع إسرائيل بعد تعليقه في مايو الماضي بسبب خطة ضم أراض بالضفة الغربية.

وأكد الشيخ أن العلاقة مع إسرائيل ستعود إلى سابق عهدها بعد تلقي السلطات الفلسطينية تعهدات إسرائيلية بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وكتب في تغريدة: "على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان". ونقلت وكالة "وفا" عن الشيخ قوله إن مسار العلاقة مع إسرائيل سيعود كما كان عليه الحال قبل 19 مايو 2020.