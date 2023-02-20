صافرات الإنذار تدوي في كييف مع تناقل أنباء عن «وصول بايدن إلى أوكرانيا»

دوت صفارات الإنذار، اليوم الاثنين 20 فبراير، في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بالتزامن مع أنباء نشرها نشطاء ومدونون تحدثت عن وصول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في زيارة سرية إلى كييف.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن البيت الأبيض يدرس خيارات مختلفة لوصول بايدن إلى أوكرانيا بطريقة سرية.

ووصفت الصحيفة الأمريكية، رحلة الرئيس الأمريكي بالمعقدة والخطيرة.

وتتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية منذ ما يقرب من عام، منذ اندلاعها بدءًا من 24 فبراير الماضي.

وتشن القوات الروسية غارات متلاحقة على الأراضي الأوكرانية، وتحكم سيطرتها بشكل كامل على منطقتي لوجانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى أحياء في العاصمة كييف ومدينة ميليتوبول، جنوب شرق أوكرانيا، كما أنها كانت تسيطر على مدينة خيرسون بشكل كامل قبل أن تنسحب منها مؤخرًا.