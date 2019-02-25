الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء ايطاليا في شرم الشيخ

رئيس وزراء ايطاليا يعرب عن تقديه لدور مصر الفعال في استعاده الامن والاستقرار في ليبيامن ناحيته اعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات الثنائيه المتميزه بين مصر وايطاليا