الأمن اللبناني يحاول تفريق متظاهرين بالقرب من مبنى البرلمان

تفيد التقارير الواردة من العاصمة اللبنانية بيروت بقيام قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بالقرب من مبني البرلمان لتفريق متظاهرين، تجمعوا لإحياء ذكرى الانفجار، الذي هز مرفأ المدينة العام الماضي، وأودى بحياة نحو 200 شخص. ورشق المتظاهرون، الذين كانوا ينددون بما وصفوه بـ" غياب العدالة وتدهور الأوضاع المعيشية"، مبنى البرلمان بالحجارة بينما حاول بعضهم تسلق البوابة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أمني القول إن ستة أشخاص أصيبوا في موقع الأحداث.