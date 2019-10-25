الأمين العام للأمم المتحدة يعلن نطالب السلطات العراقية بضبط النفس في تعاملها مع الاحتجاجات ونأسف لسقوط عدد كبير من القتلى
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الأمين العام للأمم المتحدة يعلن "نطالب السلطات العراقية بضبط النفس في تعاملها مع الاحتجاجات ونأسف لسقوط عدد كبير من القتلى"

العرب اليوم -

العرب اليوم - الأمين العام للأمم المتحدة يعلن "نطالب السلطات العراقية بضبط النفس في تعاملها مع الاحتجاجات ونأسف لسقوط عدد كبير من القتلى"

الأمين العام للأمم المتحدة
بغداد - العرب اليوم

الأمين العام للأمم المتحدة يعلن "نطالب السلطات العراقية بضبط النفس في تعاملها مع الاحتجاجات ونأسف لسقوط عدد كبير من القتلى"

 

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الأمين العام للأمم المتحدة يعلن نطالب السلطات العراقية بضبط النفس في تعاملها مع الاحتجاجات ونأسف لسقوط عدد كبير من القتلى الأمين العام للأمم المتحدة يعلن نطالب السلطات العراقية بضبط النفس في تعاملها مع الاحتجاجات ونأسف لسقوط عدد كبير من القتلى



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