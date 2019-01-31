الحريري يؤكد أن الاوضاع المالية لم تعد تحتمل ولن يكون هناك اي تمويل يتعلق بأزمة النازحين

أكّد الرئيس المكلف سعد الحريري أنّ الأوضاع المالية لم تعد تحتمل ولن يكون هناك أي تمويل يتعلق بأزمة النازحين في الحكومة المقبلة.

واعتبر أنّ المبادرة الروسية هي المبادرة الوحيدة والجادة لحلّ أزمة النازحين، معبّرًا عن سروره بالتنسيق بين مفوضية اللاجئين والحكومة الروسية.