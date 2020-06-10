71 حالة وفاة جديدة وأكثر من 200 إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا، اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا للوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 71 حالة جديدة مقابل 79 في اليوم السابق.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 71 حالة، وبلغ 34114 شخصا منذ في 21 فبراير.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الوفيات اليومية بعد أيام من تراجعه المستمر، حيث وصل هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 5 يونيو إلى 85 حالة، وفي 6 يونيو إلى 72، وفي 7 يونيو إلى 53، وفي 8 يونيو 65.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني أنها سجلت 202 إصابة جديدة في 24 ساعة مقابل 283 في اليوم السابق، علما أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 235763.

وسبق أن قررت الحكومة الإيطالية تخفيف قيود كثيرة تم فرضها بسبب الجائحة، والأربعاء الماضي أعادت السلطات حرية التنقلات في كافة أنحاء البلاد، ما يثير مخاوف لدى بعض الحكام الإقليميين من خطر تجدد التفشي بقوته السابقة.

المصدر: رويترز