مؤتمر صحافي للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سوتشي، ضرورة تحرير سوريا من الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي.