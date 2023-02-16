300 ألف متظاهر فى باريس فى خامس يوم من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد

شارك نحو 300 ألف متظاهر في المسيرات التي انطلقت اليوم /الخميس/ في باريس لليوم الخامس من التعبئة ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، حسبما أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل (CGT) موضحة أن ذلك العدد أقل مما تم تسجيله خلال يوم الاحتجاج الرابع (السبت الماضي) حيث تم تسجيل 500 ألف متظاهر وفقا للكونفدرالية و93 ألف شخص وفقا للسلطات الفرنسية، في العاصمة الفرنسية باريس.

وانطلقت المسيرة في الساعة الثانية مساء (بتوقيت باريس) من ساحة "الباستيل" (في الدائرة الحادية عشرة) وتوجهت إلى ساحة "إيطاليا" في الدائرة الثالثة عشرة بالعاصمة الفرنسية.



وفي هذا اليوم الجديد من الحشد والتعبئة، قرر الاتحاد النقابي إلقاء الضوء على المظاهرات في المدن المتوسطة، حيث شارك قادة النقابات الثمانية الرئيسية هذا الخميس في الصفوف الأولى من المسيرات التي انطلقت من مدينة "ألبي" (في مقاطعة "تارن"- جنوب غرب فرنسا) والتي يبلغ عدد سكانها نحو 50000 نسمة.