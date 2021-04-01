مصادر إعلامية تؤكد أن رئيس الوزراء العراقي يزور الإمارات في 4 أبريل

قال مصدر حكومي ، الخميس، إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، سيزور الإمارات في 4 أبريل الجاري على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.