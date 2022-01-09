أعضاء مجلس النواب العراقي يختارون محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان لولاية جديدة بأغلبية الأصوات
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أعضاء مجلس النواب العراقي يختارون محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان لولاية جديدة بأغلبية الأصوات

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العرب اليوم - أعضاء مجلس النواب العراقي يختارون محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان لولاية جديدة بأغلبية الأصوات

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بغداد - العرب اليوم

 انتخب أعضاء مجلس النواب العراقي رئيس تحالف "تقدم" النائب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان. وأشار مراسلنا في العراق إلى أن رئيس السن خالد الدراجي أعلن عن فتح باب الترشيح لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس. وكان مراسلنا أفاد بأن اجتماعا عقد في بغداد مساء السبت بين التحالفين السنيين "تقدم" برئاسة الحلبوسي و"عزم" برئاسة خميس الخنجر، واتفقا على ترشيح زعيم تحالف "تقدم" لرئاسة مجلس النواب المقبل وأضاف أن المجتمعين اختاروا الخنجر لرئاسة التحالف الذي جمع تحالفي "تقدم" و"عزم" ووفقا للعرف السياسي العراقي منذ عام 2003، فإن رئاسة مجلس النواب من حصة المكون السني، ورئاسة مجلس الوزراء من حصة المكون الشيعي، أما الأكراد، فحصتهم رئاسة الجمهورية.

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أعضاء مجلس النواب العراقي يختارون محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان لولاية جديدة بأغلبية الأصوات أعضاء مجلس النواب العراقي يختارون محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان لولاية جديدة بأغلبية الأصوات



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