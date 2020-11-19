قتيل و4 جرحى جراء حريق في جزيرة خرج في إيران

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون أحدهم في حالة حرجة، جراء حريق في محطة لإنتاج البتروكيماويات بجزيرة خرج في الخليج.وأضافت الوكالة أنه تم إخماد الحريق، من دون أن تشير إلى سببه.وتعرضت عدة منشآت بتروكيماوية ومحطات لتوليد الطاقة لأحداث مماثلة خلال الشهور الماضية، حيث قالت السلطات إنها ناجمة عن إهمال بشري أو ارتفاع حرارة الجو.