تونس تُسجل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت تونس اليوم 7 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في تونس إلى 1084 مُصابا.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أنه تم تسجيل 964 حالة شفاء، و 48 حالة وفاة، و72 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس، وذلك منذ تاريخ ظهور الوباء في 2 مارس الماضي .