تونس تُسجل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
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تونس تُسجل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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العرب اليوم - تونس تُسجل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا
تونس - العرب اليوم

سجلت تونس اليوم 7 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في تونس إلى 1084 مُصابا.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أنه تم تسجيل 964 حالة شفاء، و 48 حالة وفاة، و72 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس، وذلك منذ تاريخ ظهور الوباء في 2 مارس الماضي .

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تونس تُسجل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تونس تُسجل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



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