مقتل 17 شخصاً بهجومين لداعش في نيجيريا

قتل 17 شخصا على الأقل في هجمات نسبت إلى تنظيم "داعش" الإرهابي اليومين الماضيين في شمال شرق نيجيريا، الذي يشهد تمرّدا أوقع عشرات آلاف القتلى ونقلت عن مقاتلين في فصائل موالية للحكومة أن 11 شخصا قتلوا أمس الأربعاء في هجومين منفصلين استهدفا حانة ومدرسة ثانوية في شمال شرق البلاد ونفّذهما مقاتلون تابعون لتنظيم "داعش" ـ ولاية غرب إفريقيا وكان التنظيم تبنى أمس هجوما آخر وقع الثلاثاء، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص في حانة في شرق البلاد، في ناحية تقع خارج نطاق المنطقة التقليدية لعملياتهم في شمال شرق البلاد.