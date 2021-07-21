الجيش المصري ينفذ عملية إنقاذ في مضيق تيران
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الجيش المصري ينفذ عملية إنقاذ في مضيق تيران

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العرب اليوم - الجيش المصري ينفذ عملية إنقاذ في مضيق تيران

القوات المسلحة المصرية
القاهرة - العرب اليوم

أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ عملية إنقاذ بنطاق الأسطول الجنوبي، حيث تم إنقاذ طاقم يخت شراعي تعرض للجنوح على الشعب المرجانية بمضيق تيران بخليج العقبة.
ووفقا لبيان الجيش المصري وردت إشارة الإستغاثة من اليخت السويسري وعلي متنه (10) أفراد (4 أشخاص من فرنسا - 2 من سويسرا - 1  أسبانى - 1 دنماركى - 1 إنجليزي - 1 إسترالي).

 

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الجيش المصري ينفذ عملية إنقاذ في مضيق تيران الجيش المصري ينفذ عملية إنقاذ في مضيق تيران



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