وفاة 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

لقي 4 أشخاص مصرعهم في تحطم مروحية تابعة للشرطة الإقليمية في ولاية أغواسكالينتس وسط المكسيك، خلال عملية لمكافحة المخدرات وذكرت مصادرنا اليوم الخميس، إنه من بين الضحايا الذين كانوا على متن المروحية رئيسة إدارة السلامة العامة بالولاية بورفيريو سانشيز ميندوزا.