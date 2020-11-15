اغلاق مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية المولدافية في فرانكفورت بعد بلاغ عن قنبلة

أعلنت وزارة خارجية مولدوفا، اليوم الأحد، إنه تم وقف عمل مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية المولدافية في فرانكفورت في ألمانيا، بعد اتصال هاتفي عن وجود قنبلة هناك.وقالت الوزارة، في بيانها: "أفادت الشرطة في مدينة فرانكفورت الألمانية، بتلقيها مكالمة هاتفية زعمت بوجود قنبلة في مركز الاقتراع رقم 1/349 في فرانكفورت". وأضافت: "تقوم الهيئات الأمنية المختصة بالتحقيقات اللازمة في مثل هذه الحالات".