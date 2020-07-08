المندوب الفرنسي في مجلس الأمن يعلن أن البحرية التركية تنقل السلاح إلى طرابلس في انتهاك صارخ لمقررات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن
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المندوب الفرنسي في مجلس الأمن يعلن أن البحرية التركية تنقل السلاح إلى طرابلس في انتهاك صارخ لمقررات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن

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العرب اليوم - المندوب الفرنسي في مجلس الأمن يعلن أن البحرية التركية تنقل السلاح إلى طرابلس في انتهاك صارخ لمقررات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن

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باربس - العرب اليوم

أعلن المندوب الفرنسي في مجلس الأمن أن البحرية التركية تنقل السلاح إلى طرابلس في انتهاك صارخ لمقررات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن.

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المندوب الفرنسي في مجلس الأمن يعلن أن البحرية التركية تنقل السلاح إلى طرابلس في انتهاك صارخ لمقررات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن المندوب الفرنسي في مجلس الأمن يعلن أن البحرية التركية تنقل السلاح إلى طرابلس في انتهاك صارخ لمقررات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن



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