المجلس السيادي في السودان والحركة الشعبية شمال يوقعان إعلان مبادئ الأحد

قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عقد مع رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، السبت، قمة ثنائية بمدينة جوبا، بحثت "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل ترسيخ السلام فيهما".وأعلن الفريق توت قلواك، مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية، أن البرهان سيوقع الأحد مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، إعلان مبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة، ويشهد عليه الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان وراعي محادثات السلام السودانية.