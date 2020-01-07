الرئاسة التونسية تفند شائعات خوف قيس سعيد ركوب الطائرة
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الرئاسة التونسية تفند شائعات خوف قيس سعيد ركوب الطائرة

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العرب اليوم - الرئاسة التونسية تفند شائعات خوف قيس سعيد ركوب الطائرة

الرئيس قيس سعيد
تونس ـ العرب اليوم

نفت المتحدثة الإعلامية باسم الرئاسة التونسية رشيدة النيفر، ما روجته بعض وسائل الإعلام حول عدم قيام الرئيس قيس سعيد بالزيارات الخارجية، بسبب "خوفه من ركوب الطائرة".وقالت النيفر في مداخلة هاتفية عبر برنامج "أحلى صباح"، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد سيؤدي أول زيارة للجزائر وأنه تلقى دعوة رسمية في ذلك.. أنّها إشاعة لا أساس لها من الصحة".وأشارت، إلى أن سعيد يرى أنه "ليس من باب المسؤولية الانطلاق في الزيارات الخارجية قبل إتمام مسار تكوين الحكومة"، رغم وجود العديد من الدعوات المبرمجة.واستغربت المتحدثة الإعلامية باسم الرئاسة، ترويج مثل هذه الشائعة، وقالت: ''كما لو أن قيس سعيد لم يستقل الطائرة في حياته''، مضيفة أنه "سبق له السفر بالطائرة في عديد المناسبات".

أكد رئيس التونسي، قيس سعيد، خلال زيارته اليوم الثلاثاء لولاية سيدي بوزيد، في إطار إحياء الذكرى التاسعة للثورة، أنه سيتحمل المسؤولية التي أوكلت إليه.وأضاف سعيد أن هناك مؤامرات من أطراف معروفة تفتعل الأزمات، ووجه الرئيس التونسي كلامه للحضور قائلا: "أنتم تعرفونهم بالإسم وتعرفون من يقف وراءهم في الظلام.. ولكنهم لن يحققوا أبدا ما يريدون"وتابع قائلا: "سأبقى على العهد سأعمل على تحقيق أحلام المواطنين مهما كانت المناورات والدسائس"، مشددا على أن تلك الأطراف لن تستطيع المرور وأنه سيتصدى لها.وصرح: "لا تهمني رئاسة الجمهورية ويهمني أن أحقق مشروعكم في الحرية والشغل والكرامة الوطنية".وأشار قيس سعيد إلى أن "الثورة انبثقت من هنا وستستمر في إطار الشرعية.. وسأبقى على العهد ما دمت حيا".

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الرئاسة التونسية تفند شائعات خوف قيس سعيد ركوب الطائرة الرئاسة التونسية تفند شائعات خوف قيس سعيد ركوب الطائرة



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