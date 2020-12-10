الملك محمد السادس عبر للرئيس ترمب عن امتنانه للموقف التاريخي
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الملك محمد السادس عبر للرئيس ترمب عن امتنانه للموقف التاريخي

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العرب اليوم - الملك محمد السادس عبر للرئيس ترمب عن امتنانه للموقف التاريخي

الملك المغربي محمد السادس
الرباط _ العرب اليوم

الملك محمد السادس عبر للرئيس ترمب عن امتنانه للموقف التاريخي

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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الملك محمد السادس عبر للرئيس ترمب عن امتنانه للموقف التاريخي الملك محمد السادس عبر للرئيس ترمب عن امتنانه للموقف التاريخي



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