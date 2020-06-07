تفجير انتحاري في حي سكني بالقامشلي شرقي سوريا

أكدت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد، وقوع تفجير انتحاري في حي حلكو بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، دون إصابات.

وذكرت المصادر أن قوات الأمن الداخلي المحلية وصلت إلى المكان، وبدأت بالتحقيق في الهجوم.

وأشارت المصادر، إلى أن "الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين، عدا الانتحاري الذي أقدم على تفجير نفسه".

وقامت الفرق الصحية التابعة للأمن بانتشال جثة الانتحاري من أجل إجراء المزيد من الفحوصات عليها، وتحديد هويته.

يشار إلى أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن التفجير.