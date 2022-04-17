اشتباكات بين الجيش اللبناني ومهربين على الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا

أعلن الجيش اللبناني عن إحباط عملية تهريب في عكار، ودهم منازل مطلقي النار، مشيرا إلى تعرض قوة من عناصره لإطلاق نار من مجهولين من الجانب السوري ومنازل داخل الأراضي اللبنانية.