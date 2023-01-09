وزير سعودي يُصرح الحج العام الحالي دون قيود على أعداد الحجاج ولا سقف أعلى للعمر وبدون فحوصات كورونا

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيع أنه لا توجد أي قيود على أعداد الحجاج القادمين لموسم حج هذا العام.

و خلال انطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"، أوضح توفيق الربيعة أن الحج هذا العام سيكون بنفس العدد قبل جائحة كورونا، لافتا إلى أنه سيتم تخفيض قيمة التأمين الطبي للحجاج بنسبة 73% والمعتمرين بنسبة 63%.

وأكدا عودة الحج هذا العام بدون قيود أو شروط، مشيرا إلى أنه سيتم السماح لبعثات الحج التعاقد مع أي شركة مرخصة بهدف تعزيز التنافسية.