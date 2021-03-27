وسائل إعلام مصرية تؤكد إشتعال حريق ضخم بمحيط محطة قطارات الزقازيق

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن حريقاً ضخماً شب السبت، في محيط محطة قطارات الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية شمال القاهرة.وأظهرت صور ومقاطع فيديو ألسنة اللهب وهي تتصاعد بمحيط المحطة، فيما ذكرت المصادر ذاتها أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية هشام مسعود، أعلن توجيه 6 سيارات إسعاف لإطفاء الحريق.ولم يعلن حتى الساعة عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.